Quadro rialzista per Waters

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Seduta in ribasso per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici , parte dell' S&P-500 , che porta a casa un decremento dello 0,41%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Waters ai prezzi attuali pari a 455,6 USD, con stop loss individuato in area 195,2 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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