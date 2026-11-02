Segnali d'acquisto per Waters

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Ribasso per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,61% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 462,7 USD, con stop loss calcolato a quota 195,2 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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