Segnali d'acquisto per Waters
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Ribasso per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,61% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 462,7 USD, con stop loss calcolato a quota 195,2 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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