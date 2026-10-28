SEIF, downgrade a Hold da Integrae SIM con taglio del target price

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato il target price (a 0,28 euro per azione dai precedenti 0,34 euro) e la raccomandazione (a Hold da Buy) su Società Editoriale Il Fatto (SEIF), gruppo editoriale quotato su Euronext Growth Milan. Gli analisti non fanno alcuna analisi o commento dell'offerta di LMDV Media.



Alla luce dei risultati del primo semestre 2026, gli analisti hanno aggiornato le stime per il FY26-FY28, tenendo conto della persistente contrazione del mercato editoriale cartaceo e delle tempistiche di sviluppo e valorizzazione delle iniziative di diversificazione. Per il FY26 stimano ricavi pari a 33,3 milioni di euro ed un EBITDA di 4,80 milioni di euro, con un EBITDA margin del 12%, sostenuto dalla crescita del digitale e della pubblicità e dagli interventi di efficientamento operativo.



Per gli esercizi successivi, prevedono che il consolidamento delle attività audiovisive, lo sviluppo della formazione e la valorizzazione degli investimenti tecnologici sostengano la crescita dei ricavi fino a 41,30 milioni di euro nel FY28, corrispondente a un CAGR FY26-FY28 dell’11,4%, in linea con il Piano Industriale 2026-2028, e a un EBITDA pari a 8,65 milioni di euro, con un EBITDA margin del 18%.



A livello patrimoniale, prevedono una graduale riduzione della NFP, da 4 milioni di euro di debito nel FY26 a 2,40 milioni di euro nel FY28, sostenuta dal miglioramento della generazione di cassa operativa, pur considerando la prosecuzione degli investimenti funzionali allo sviluppo strategico del Gruppo.

Condividi

```