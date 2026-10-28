Il Fatto Quotidiano, CdA respinge richiesta di due diligence di LMDV Media

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Società Editoriale Il Fatto (SEIF), gruppo editoriale quotato su Euronext Growth Milan, ha deciso di non accogliere la richiesta di LMDV Media di svolgere la due diligence confermatoria. A tale conclusione il Consiglio perviene anche considerando che LMDV Media opera quale operatore concorrente della società nel settore dell'editoria, circostanza che sconsiglia di dare accesso a informazioni riservate della società concernenti il know-how e l'innovazione digitale e tecnologica sviluppati da SEIF con riferimento, in particolare, ai prodotti editoriali e ai contenuti multimediali di natura digitale.



Il comunicato di SEIF evidenzia che l'iniziativa di Leonardo Maria Del Vecchio non è stata sollecitata dalla società né concordata con la stessa. Il comunicato LMDV è stato diffuso senza alcuna interlocuzione preventiva con SEIF ed è accompagnato da valutazioni unilaterali sulla situazione economico-finanziaria, qualificate dalla stessa LMDV Media come stime basate sulla documentazione pubblica.



In data 25 ottobre 2026 i soci fondatori di SEIF, titolari complessivamente della maggioranza del capitale votante, hanno manifestato la volontà di non aderire all'eventuale offerta. Per l'effetto, allo stato, la condizione soglia dell'82,9% del capitale votante della società, prevista dallo statuto sociale di SEIF e indicata nel comunicato LMDV come condizione di efficacia - funzionale a far decadere il limite statutario al possesso di azioni SEIF pari al 17% - risulta di impossibile avveramento.



Quanto alle valutazioni unilaterali di LMDV Media sul fabbisogno di cassa della società nei prossimi 24 mesi, la società non le condivide.

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