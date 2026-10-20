Reway Group, Integrae Sim abbassa il rating a Hold e taglia TP dopo i conti

(Teleborsa) - Integrae Sim ha ridotto il target price su Reway Group , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel risanamento di infrastrutture stradali e autostradali e nella manutenzione della rete ferroviaria, a 10,31 euro da 12,85 e il rating a "Hold" da "Buy", con rischio "Medium", dopo i conti del primo semestre 2026 che hanno registrato un calo della redditività rispetto all'anno scorso.



Nel semestre il valore della produzione è salito dell'8,9% a 146,75 milioni (da 134,75), mentre i ricavi delle vendite sono aumentati del 26,0% a 137,29 milioni, sostenuti dall'esecuzione delle commesse nei comparti stradale, autostradale e ferroviario. L'Ebitda è di 26,41 milioni, sostanzialmente stabile (26,24 milioni nel primo semestre 2025), con il margine in calo al 18,0% dal 19,5%, per la maggiore incidenza dei costi per servizi e delle lavorazioni in subappalto. L'Ebit resta a 20,99 milioni e l'utile netto scende a 11,04 milioni da 12,37. La posizione finanziaria netta migliora a 60,10 milioni di debito, da 68,18 milioni di fine 2025, grazie alla generazione di cassa operativa.



Le stime



Integrae ha comunque confermato le stime per il 2026: valore della produzione a 304,50 milioni ed Ebitda a 56,85 milioni (margine 19,0%). Nel 2028 il valore della produzione sale a 351,50 milioni (Cagr 2025-28 dell'8,1%), con Ebitda a 69,00 milioni (margine 20,0%, contro 49,69 milioni e 18,2% del 2025) e debito netto a 16,51 milioni.

Condividi

```