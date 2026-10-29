Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Composto rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,54%.
Le tendenza di medio periodo del Future sul FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 50.040. Supporto stimato a 48.615. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 51.465.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)