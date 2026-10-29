Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Composto rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,54%.

Le tendenza di medio periodo del Future sul FTSE MIB si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 50.040. Supporto stimato a 48.615. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 51.465.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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