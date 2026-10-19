Milano 11:34
49.125 -1,47%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:34
10.787 -0,87%
Francoforte 11:35
25.344 -1,09%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Allunga timidamente il passo il derivato italiano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,64%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 49.180, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49.765. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 48.880.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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