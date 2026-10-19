Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 16/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Allunga timidamente il passo il derivato italiano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,64%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 49.180, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49.765. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 48.880.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)