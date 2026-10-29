Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Appiattita la performance dell'Eurostoxx 50, che porta a casa un modesto +0,05%.
Le tendenza di medio periodo dell'Eurostoxx 50 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6.201. Supporto stimato a 6.101. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6.301.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)