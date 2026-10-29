Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Appiattita la performance dell'Eurostoxx 50, che porta a casa un modesto +0,05%.

Le tendenza di medio periodo dell'Eurostoxx 50 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6.201. Supporto stimato a 6.101. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6.301.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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