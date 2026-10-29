Ex Ilva si ferma, Cassazione rigetta ricorsi contro stop area a caldo

(Teleborsa) -ha rigettato tutti i ricorsi, sia quelli di Acciaieria d'Italia e sia quelli di Ilva in amministrazione straordinaria contro loIl decreto dei giudici di. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza.La "omessa valutazione delle risultanze dello studio di Vis e del parere favorevole dmancata indicazione di quali sarebbero i diversi e ulteriori limiti di sicurezza entro cui ricondurre l'emissione di polveri, il riferimento non già al livello di produzione di acciaio attuale, ma al più elevato scenario produttivo autorizzato (6 Mt/a)". è uno dei motivi che hanno portato la Cassazione a rigettare i ricorsi straordinari di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto della Corte d'Appello di Milano con cui, di fatto, si dispone la chiusuraLa Cassazione afferma cheociale e umano, su cui si sono già espresse la Corte costituzionale, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea. Il massimo livello di tutela apprestato dalla Carta costituzionale alla vita, alla salute e all'ambiente, specie dopo la riforma costituzionale degli artt. 9 e 41, ma già prima con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, è un dato acquisito; così come sono evidenti i limiti (ri)disegnati dall'art. 41 Cost. alla libertà dell'iniziativa economica privata, che 'non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana., indiscutibilmente di valore primario in una Repubblica democratica che su di esso è fondata (art. 1 Cost.), assume un ruolo preminente l'impegno della Repubblica non solo a riconoscere 'a tutti i cittadini il diritto al lavoro', ma anche - e soprattutto -(art. 4 Cost.)".Le sezioni unite della Cassazione "che una ponderata decisioneora assoggettato a scrutinio di legittimità, non possadella vicenda economica, normativa e giudiziaria, rivista alla luce dell'impatto ambientale