Ex Ilva si ferma, Cassazione rigetta ricorsi contro stop area a caldo

(Teleborsa) - La Corte di Cassazione
ha rigettato tutti i ricorsi, sia quelli di Acciaieria d'Italia e sia quelli di Ilva in amministrazione straordinaria contro lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
Il decreto dei giudici di Milano resta quindi valido
. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza. Ex Ilva si ferma
La "omessa valutazione delle risultanze dello studio di Vis e del parere favorevole dell'Iss su cui si è basato il rilascio dell'Aia 2025, la
mancata indicazione di quali sarebbero i diversi e ulteriori limiti di sicurezza entro cui ricondurre l'emissione di polveri, il riferimento non già al livello di produzione di acciaio attuale, ma al più elevato scenario produttivo autorizzato (6 Mt/a)". è uno dei motivi che hanno portato la Cassazione a rigettare i ricorsi straordinari di Ilva e di Acciaierie d'Italia contro il decreto della Corte d'Appello di Milano con cui, di fatto, si dispone la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva.Cassazione rigetta ricorsi contro stop area a caldo
La Cassazione afferma che "viene in rilievo una vicenda di annosa e complessa portata sul piano economico, s
ociale e umano, su cui si sono già espresse la Corte costituzionale, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea. Il massimo livello di tutela apprestato dalla Carta costituzionale alla vita, alla salute e all'ambiente, specie dopo la riforma costituzionale degli artt. 9 e 41, ma già prima con gli artt. 2 e 32 della Costituzione, è un dato acquisito; così come sono evidenti i limiti (ri)disegnati dall'art. 41 Cost. alla libertà dell'iniziativa economica privata, che 'non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Quanto al diritto al lavoro
, indiscutibilmente di valore primario in una Repubblica democratica che su di esso è fondata (art. 1 Cost.), assume un ruolo preminente l'impegno della Repubblica non solo a riconoscere 'a tutti i cittadini il diritto al lavoro', ma anche - e soprattutto - a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto
(art. 4 Cost.)".promuovere condizioni che rendano effettivo diritto a lavoro
Le sezioni unite della Cassazione "ritengono
che una ponderata decisione sulle censure mosse al provvedimento di inibitoria collettiva,
ora assoggettato a scrutinio di legittimità, non possa prescindere da una ricostruzione diacronica
della vicenda economica, normativa e giudiziaria, rivista alla luce dell'impatto ambientale spiegato dal complesso siderurgico di Taranto e dei plurimi interventi pubblici posti in essere per salvaguardarne la continuità"