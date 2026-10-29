Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Avanza il produttore di armamenti e componenti per automobili, che guadagna bene, con una variazione del 2,61%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Rheinmetall AG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,8%, rispetto a +0,67% dell'indice della Borsa di Francoforte).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rheinmetall AG, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.047,7 Euro. Primo supporto visto a 1.022,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.006,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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