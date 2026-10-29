Francoforte: andamento rialzista per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Avanza il produttore di armamenti e componenti per automobili , che guadagna bene, con una variazione del 2,61%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Rheinmetall AG mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,8%, rispetto a +0,67% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rheinmetall AG , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.047,7 Euro. Primo supporto visto a 1.022,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.006,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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