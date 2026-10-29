Limita le perdite Piazza Affari in un'Europa al rialzo. A Milano crolla Campari, attesa assemblea MPS

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano
, mentre il resto dell'Europa apre in frazionale rialzo all'indomani della Fed
che ha confermato i tassi di interesse nell'intervallo 3,75-4%, mantenendo aperta la porta a un nuovo ritocco a dicembre. Il Segretario del Tesoro Scott Bessent
ha espresso piena fiducia nel Presidente della Fed Kevin Warsh
, confermando una ritrovata sintonia tra la Casa Bianca, anche se Warsh ha fermamente smentito qualsiasi influenza politica sulle scelte dell'istituto. Oggi invece è il turno della BCE che dovrebbe lasciare invariati i tassi al 2,5%. Gli investitori inoltre guardano con attenzione al settore tech
dopo che due dei principali hyperscaler statunitensi, con esiti di segno opposto
rispetto alle attese degli analisti: Microsoft
ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio fiscale 2027 battendo le stime su ricavi e utili, mentre Alphabet
ha mancato il consensus sulla linea dell'utile per azione, nonostante una crescita record della divisione cloud.
Sul fronte italiano, Prysmian
dopo avere chiuso il suo migliore trimestre
di sempre ha alzato la guidance sul 2026, mentre STM
ha chiuso il trimestre con ricavi in forte crescita
grazie a una domanda che è ulteriormente aumentata e prevede per il quarto trimestre un fatturato di 4,15 miliardi di dollari. In primo piano resta il risiko bancario con gli azionisti di MPS
che oggi sono chiamati a votare sulle operazioni strategiche proposte dal ceo Lovaglio - le ops su Banco Bpm
e Banca Generali
- per bloccare l'opas lanciata da Intesa Sanpaolo: a giudicare dalle dichiarazioni di voto emerse nei giorni scorsi sembra prospettarsi la bocciatura del piano senese. In ambito del reddito fisso, il MEF offrirà fino a 7,75 miliardi di euro nell’asta di Btp e Ccteu.Cambi, commodity e tassi
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,114. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.031,4 dollari l'oncia, in calo dello 0,89%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,29% e continua a trattare a 101,5 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,49%.Gli indici europei Tra le principali Borse europee
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,34%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,45%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,65%.
Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,32% sul FTSE MIB
, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,30%, scambiando a 52.266 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(-0,03%); in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,25%).I migliori e peggiori di Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Avio
(+1,95%), Prysmian
(+1,16%), Leonardo
(+1,09%) e Amplifon
(+1,04%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari
, che ottiene -6,64%.
Scivola Stellantis
, con un netto svantaggio dell'1,82%.
Si muove sotto la parità Banco BPM
, evidenziando un decremento dell'1,27%.
Contrazione moderata per Fineco
, che soffre un calo dell'1,04%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Philogen
(+2,86%), Ferretti
(+1,62%), ENAV
(+1,38%) e Ferragamo
(+1,28%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus
, che ottiene -1,61%.
Sottotono Credem
che mostra una limatura dell'1,45%.
Deludente D'Amico
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Maire
, che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.