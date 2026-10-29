Londra: scambi in positivo per Whitbread

(Teleborsa) - Bene la società che gestisce alberghi e ristoranti , con un rialzo del 3,01%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Whitbread mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,34%, rispetto a -0,15% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Whitbread è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,22 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,35. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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