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Londra: giornata depressa per Whitbread

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per Whitbread
(Teleborsa) - Retrocede la società che gestisce alberghi e ristoranti, con un ribasso dell'1,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Whitbread rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Whitbread è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 24,2 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,67. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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