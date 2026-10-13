Londra: balza in avanti Whitbread
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che gestisce alberghi e ristoranti, che tratta in utile del 2,71% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Whitbread evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Whitbread rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Whitbread rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,05 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,46. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```