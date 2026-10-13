Londra: balza in avanti Whitbread

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che gestisce alberghi e ristoranti , che tratta in utile del 2,71% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Whitbread evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Whitbread rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Whitbread rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,05 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,46. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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