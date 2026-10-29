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Londra: violenta contrazione per Haleon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: violenta contrazione per Haleon
Ribasso per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che tratta in perdita del 12,25% sui valori precedenti.
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