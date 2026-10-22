Milano 12:15
48.740 -1,82%
Nasdaq 21-ott
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Dow Jones 21-ott
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Londra 12:16
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Londra: violenta contrazione per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: violenta contrazione per Fresnillo
Ribasso scomposto per il leader mondiale dell'argento, che esibisce una perdita secca del 3,88% sui valori precedenti.
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