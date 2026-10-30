Londra: violenta contrazione per Fresnillo

(Teleborsa) - Scende sul mercato il leader mondiale dell'argento , che soffre con un calo del 4,41%.



La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.







Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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