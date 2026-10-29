Manovra, FIMAA Italia: bene interventi su cedolare secca

(Teleborsa) - Le misure sulla cedolare secca previste dal disegno di legge di Bilancio introducono alcuni degli interventi che FIMAA Italia-Confcommercio auspica da tempo e contribuiranno a riportare sul mercato immobili residenziali e commerciali oggi sfitti”. Così il Presidente della Federazione, Santino Taverna, commenta le misure annunciate nella manovra, esprimendo apprezzamento per la reintroduzione della cedolare secca sulle locazioni commerciali, per la riduzione dell’aliquota dal 10 al 5% sulle locazioni residenziali a canone concordato e all’1% nel caso di inquilini fino a 35 anni, nonché per la conferma delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.



Per quanto riguarda le locazioni commerciali, il Presidente di FIMAA ricorda che “la cedolare secca fu introdotta in via sperimentale nel 2019 per negozi e botteghe, ma non venne prorogata. Da allora FIMAA ne ha più volte chiesto la reintroduzione e l’estensione anche agli uffici, attraverso specifiche proposte emendative. La misura rappresenta uno strumento importante per contrastare la desertificazione dei centri urbani e delle periferie e sostenere la permanenza delle attività commerciali e artigianali nelle città. Una fiscalità più semplice può inoltre contribuire alla riduzione dell’evasione tributaria”.



Sul fronte delle locazioni residenziali, la Federazione ricorda che in Italia si contano circa 9,5 milioni di immobili vuoti, dei quali, secondo una stima prudenziale, buona parte potrebbe essere reimmessa sul mercato. Il problema principale è che molti proprietari non si sentono sufficientemente tutelati e preferiscono lasciare sfitti i propri immobili.



“L’abbattimento delle aliquote è un ottimo punto di partenza – prosegue Taverna – perché renderà economicamente più vantaggioso affittare. La tassazione all’1%, inoltre, favorirebbe molti giovani, oggi particolarmente svantaggiati nel mercato delle locazioni. Per rilanciare il settore, tuttavia, è necessario rafforzare anche le tutele dei proprietari. A questo proposito, FIMAA propone da tempo l’adozione di misure, tra cui l’istituzione di un elenco dei nominativi dei morosi seriali (sul modello dei sistemi informativi utilizzati per l’accesso al credito), e il riconoscimento del contratto di locazione come titolo esecutivo per accelerare il rilascio degli immobili”, conclude Taverna.

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