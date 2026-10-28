Manovra, Vicepremier Tajani: “Contributi da settore finanziario, ma senza metterlo a rischio”

Nellaci saranno contributi dal settore finanziario, non soltanto banche e assicurazioni, ma contributi anche da altri settori che vivono in condizioni più positive. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri,i parlando a margine della Conferenza annuale dia Roma. “Non saranno certamente degli interventi che mettono in alcun modo a repentaglio la solidità di questi settori”, spiega.“Saranno escluse, come abbiamo chiesto e voluto, le banche di prossimità e le fondazioni bancarie che erogano sostegno al terzo settore, proprio per non creare problemi al sistema finanziario di raccolta del risparmio a livello territoriale”. Secondo Tafani da questo punto di vista “è importante rassicurare questo settore. Credo che da questa manovra, dalla stabilità politica, dai conti in ordine, alla fine si potrà trarre beneficio” e lo faranno soprattutto colore che ad oggi dovranno dare un contributo.Il vicepremier sottolinea che non ci sarà la tassa sugli, e oltre a questo ci saranno altri interventi diversi, “daremo segnali al mondo produttivo, al ceto merio e ai giovani”.