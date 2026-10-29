Milano 10:36
49.661 -0,33%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 10:36
10.721 +0,25%
Francoforte 10:36
25.928 +0,87%

Parigi: rally per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rally per Renault
Protagonista la casa automobilistica francese, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,44%.
Condividi
```