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Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes
Apprezzabile rialzo per la società di software francese, in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.
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