Parigi: scambi negativi per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di software francese, con una flessione del 2,37%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Dassault Systemes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,99%, rispetto a +1,06% dell'indice di Parigi).
Le implicazioni di breve periodo di Dassault Systemes sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25,86 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 25,37. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 26,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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