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Parigi: violenta contrazione per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: violenta contrazione per Dassault Systemes
A picco la società di software francese, che presenta un pessimo -5,14%.
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