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Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto media dell'Italia
Lieve aumento per l'indice media italiano, che si porta a 7.354,85 punti.
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