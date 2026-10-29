Sciopero generale: domani manifestazioni in tutta Italia contro carovita e caro energia

Ministro Piantedosi: Allarmi ci sono ma nulla di diverso dal passato

(Teleborsa) - Dalla scuola passando per trasporti, sanità, uffici pubblici e privati: si prospetta un venerdì nero domani, 30 ottobre, in occasione dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private proclamato dall'Unione Sindacale di Base.



Venerdì nero



Previste manifestazioni e presidi in oltre 50 città italiane. La protesta, contro il carovita ed il caronergia coinvolge tutti i settori: una mobilitazione indetta "contro l'economia di guerra imposta dal Governo Meloni, contro il carovita che sta strangolando la popolazione, contro la repressione dei giovani e dei lavoratori che protestano per migliori condizioni di vita" e che sarà "una giornata di protesta anche nei porti di mezzo mondo contro il traffico di armi: un'iniziativa di lotta lanciata da più organizzazioni sindacali di veri paesi tra cui USB che ha ormai coinvolto più di 100 scali portuali in 17 paesi diversi. È il momento di abbassare i prezzi, le tariffe energetiche, gli affitti e i mutui, di alzare i salari e di dire basta con la guerra".



Manifestazioni in oltre 50 città



Tutti i settori sono quindi coinvolti compreso quello dei trasporti nonostante la precettazione arrivata dal ministero dei Trasporti, respinta dal sindacato autonomo che ha confermato l'astensione "accollandosi le sanzioni che sono pesantissime ma nella consapevolezza che queste siano illegittime".



La precettazione era arrivata in considerazione della norma che vieta scioperi due giorni prima e due giorni dopo una festività (la commemorazione dei Defunti del 2 novembre).



Piantedosi: Allarmi ci sono ma nulla di diverso dal passato



"Gli allarmi ci sono, perché avete visto questo modo di attivazione delle piazze molto insidioso, ma nulla diverso rispetto a quello che abbiamo trattato finora". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, arrivando all'Auditorium per il 35esimo anniversario della Dia, interpellato sui cortei in programma domani. "Confido nella capacità di prefetti, questori e rappresentanti di vertice delle forze di polizia a livello territoriale di saper gestire anche i margini di imprevedibilità di questi fenomeni - ha aggiunto - quindi vediamo e ci lavoriamo".







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