AbitareIn, Techbau esercita put su due società target. Riacquisto da 12,1 milioni senza esborso di cassa

(Teleborsa) - AbitareIn , società attiva nello sviluppo residenziale quotata su Euronext Milan, ha ricevuto da Techbau New Living la comunicazione di esercizio dell'opzione di vendita sulle partecipazioni in due delle società target cedute lo scorso luglio. La put era stata riconosciuta all'acquirente con l'addendum al contratto di compravendita firmato il 30 luglio 2026.



Il riacquisto avverrà al medesimo valore riconosciuto nell'operazione, pari a 12,1 milioni di euro complessivi per le due società, soggetto al solo aggiustamento per le variazioni della posizione finanziaria netta alla data della rivendita. Il corrispettivo sarà interamente pagato tramite compensazione parziale con la terza tranche del prezzo dell'operazione, prevista entro il 9 settembre 2027, che si ridurrà in misura corrispondente. Non è quindi previsto alcun esborso di cassa per AbitareIn. Le iniziative riacquistate torneranno nella piena disponibilità della società, che ne valuterà le migliori modalità di valorizzazione.



Il 30 luglio AbitareIn aveva perfezionato la cessione a Techbau del 100% di 14 società veicolo, riferibili ad altrettante iniziative residenziali in attesa di autorizzazione. L'enterprise value complessivo era stato determinato in 141,1 milioni di euro, con un corrispettivo di 101,3 milioni. L'opzione, esercitabile entro il 31 ottobre 2026, riguardava originariamente tre società target, per un valore complessivo di 17,4 milioni di euro. Techbau ha deciso di esercitarla su due di esse.

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