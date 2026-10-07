Predict, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 1,20 euro per azione (dai precedenti 1,40 euro) il target price su Predict , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 22%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale, gli analisti modificano le stime sia per l'anno in corso che per gli anni a venire. In particolare, stimano valore della produzione FY26 pari a 10 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,10 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 12,2% sui ricavi.



Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 12,30 milioni di euro (CAGR 25-28: 11,5%) nel FY28, con EBITDA pari a 1,50 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 13,3%), in crescita rispetto a 0,78 milioni di euro del FY25 (corrispondente a un EBITDA margin del 10,2%). A livello patrimoniale, stimano una NFP cash positive pari a 1,87 milioni di euro nel FY26, prevista in progressivo miglioramento fino a 3,22 milioni di euro nel FY28, sostenuta dalla crescente generazione di cassa attesa con la maturazione del piano di sviluppo.

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