Copernico SIM, downgrade a Hold da Banca Finnat con limatura target price

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su Copernico SIM , società di intermediazione mobiliare indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tagliando anche il target price a 7,80 euro per azione (dai precedenti 7,90 euro).



Gli analisti ricordano che a settembre 2026 Copernico SIM ha deliberato un aumento di capitale a servizio dell'acquisizione di un ramo d'azienda di 4TIMING SIM, valorizzato 2,59 milioni di euro, mediante l'emissione di 330.000 nuove azioni. Il ramo apporta circa 150 milioni di euro di masse gestite e ricavi 2024 pari a 1,76 milioni di euro, oltre ad ampliare l'offerta nella gestione di portafogli. Il corrispettivo è interamente azionario, senza esborso monetario da parte di Copernico.



Copernico SIM ha archiviato il primo semestre 2026 con Asset Under Management (AUM) pari a 877,5 milioni di euro, in crescita del 7,9% rispetto ai 813,5 milioni di fine 2025. Il margine di intermediazione si è attestato a 2 milioni, sostanzialmente stabile rispetto al primo semestre 2025 (+0,15%). L'utile netto è risultato pari a 13,9 mila euro, in diminuzione del 15%.



In considerazione dei risultati conseguiti nel primo semestre 2026 e alla luce del conferimento del ramo d'azienda di 4TIMING SIM, Banca Finnat ha rivisto le stime sul periodo d'osservazione 2026-2029. Stima ora un AUM pari a 1,02 miliardi di euro nel 2026, in crescita fino a 1,34 miliardi nel 2029. Il margine di intermediazione è atteso a 4,9 milioni a fine 2026 e a 7,8 milioni a fine periodo mentre l'utile netto è previsto in aumento da 419 mila attesi a fine 2026 a 1,56 milioni nel 2029.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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