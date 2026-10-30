Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Balza in avanti il petrolio quotato all'ICE di Londra, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,17%.
Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 116,97, mentre il primo supporto è stimato a 113,85. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 120,09.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)