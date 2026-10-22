Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Frazionale rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,6%.
L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 110,84 e primo supporto individuato a 106,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 115,27.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)