Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 23/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Vigoroso rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,58%.
Le implicazioni di breve periodo del greggio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 119,7. Possibile una discesa fino al bottom 111,34. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 128,06.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)