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Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,08%

Il Dow Jones apre a 52.383,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,08%
Frazionale ribasso per l'indice dei giganti di Wall Street, in flessione dello 0,08%, dopo un'apertura a 52.383,9.
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