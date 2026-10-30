Milano
16:19
49.519
-0,97%
Nasdaq
16:19
28.576
-2,81%
Dow Jones
16:19
52.014
-0,63%
Londra
16:19
10.735
+0,12%
Francoforte
16:19
25.824
-0,83%
Venerdì 30 Ottobre 2026, ore 16.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,08%
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,08%
Il Dow Jones apre a 52.383,9 punti
In breve
,
Finanza
30 ottobre 2026 - 15.33
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Frazionale ribasso per l'indice dei giganti di Wall Street, in flessione dello 0,08%, dopo un'apertura a 52.383,9.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,40% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,20% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,34% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,56% alle 19:30
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,63%
Altre notizie
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,41% alle 19:30
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,62%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,25%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,47%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,46%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,34%
Guide
Paniere ISTAT 2026: come si compone, come cambia e come misura l’inflazione
Il paniere ISTAT è l’insieme di beni e servizi utilizzato per seguire l’andamento dei prezzi pagati dalle famiglie e calcolare l’inflazione.
leggi tutto