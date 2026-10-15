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Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,46%
L'indice dei colossi USA esordisce a 51.858,06 punti
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15 ottobre 2026 - 15.33
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Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,46%, a quota 51.858,06 in apertura.
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