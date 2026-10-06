Milano 17:35
51.261 +0,87%
Nasdaq 17:45
31.332 +0,82%
Dow Jones 17:45
51.624 +0,69%
Londra 17:35
10.542 +0,42%
Francoforte 17:35
25.449 +0,77%

Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,34%

L'indice dei colossi USA esordisce a 51.444,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,34%
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,34%, a quota 51.444,1 in apertura.
Condividi
```