Chiusura negativa per l'azionario europeo con pressioni sul tech, inflazione ancora elevata

(Teleborsa) - Chiusura negativa per le Borse europee
, Piazza Affari compresa, influenzate dalla debolezza del Nasdaq, che riflette la crescente cautela sui titoli tecnologici e sugli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale
. Le prospettive meno convincenti di Amazon
e Intel
hanno riacceso i dubbi sulla capacità di trasformare velocemente la crescita dell'AI in ritorni economici adeguati alla spesa. Intanto, il TTF (il gas europeo) sale oltre 103 euro a MWh: oltre ai timori per gli approvvigionamenti in vista dell'inverno, il mercato continua a confrontarsi con livelli di stoccaggio inferiori alla media stagionale e con una distribuzione non omogenea delle riserve all'interno dell'Europa.
Prosegue anche in Europa la stagione delle trimestrali
: Crédit Agricole
scende dopo che il CEO ha espresso cautela su possibili tendenze sfavorevoli in Francia, mentre le diverse divisioni della banca hanno registrato
risultati eterogenei nel terzo trimestre; Puma
sale grazie a vendite trimestrali che hanno superato
le previsioni; Sanofi
guadagna dopo risultati
per il terzo trimestre migliori delle stime e un rialzo della guidance; Universal Music Group
balza grazie a un incremento dei ricavi derivanti dagli abbonamenti allo streaming nel terzo trimestre; BP
è poco mossa dopo aver annunciato
un utile netto nel terzo trimestre superiore alle attese.
Sul fronte delle banche centrali, la Bank of Japan
ha mantenuto
invariato il target rate all'1,25%, il livello più alto da aprile 1995, in una decisione ampiamente attesa dai mercati. Il Consiglio ha però segnalato di ritenere che l'inflazione abbia raggiunto l'obiettivo del 2%, un passaggio che rafforza le aspettative di un nuovo rialzo dei tassi nei prossimi mesi.
La BCE
potrebbe dover aumentare ulteriormente i tassi di interesse per contrastare l'elevata inflazione, hanno dichiarato oggi alcuni banchieri centrali dell'Eurozona, all'indomani della decisione dell'istituto
di mantenere i tassi invariati. "Dato che l'inflazione è destinata a rimanere al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato e che i rischi sono orientati verso l'alto, potrebbero rendersi necessari ulteriori rialzi dei tassi di riferimento", ha affermato
il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta
. "Se la situazione non dovesse migliorare nel prossimo futuro, il contesto di politica monetaria suggerisce che sarà necessario un intervento", ha affermato Martin Kocher
, governatore della banca centrale austriaca. "È comprensibile il motivo per cui i mercati finanziari scommettono su ulteriori rialzi dei tassi di interesse", ha osservato Ulo Kaasik
, governatore della banca centrale estone.
A rafforzare le preoccupazioni dei banchieri centrali arrivano i dati preliminari sull'inflazione di ottobre
, che nei principali Paesi dell'Eurozona vanno però in direzioni diverse. In Italia
i prezzi al consumo accelerano molto più del previsto: l'inflazione sale
al 5,4% annuo dal 4,2% di settembre, contro il 4,6% atteso dal consensus, tornando ai livelli di agosto 2023. A pesare sono soprattutto i beni energetici, il cui rincaro passa dal 22,6% al 31,4%, mentre l'inflazione di fondo sale al 2% dall'1,6%. Accelera oltre le attese anche la Francia
, dove l'inflazione annua si porta
al 3,4% dal 3,1% di settembre, sopra il 3,2% stimato. In Spagna
il dato annuo resta
stabile al 4,9%, in linea con le previsioni. In controtendenza la Germania
, dove l'inflazione rallenta
al 2,8% dal 3,3% del mese precedente, sotto il 3% atteso, con i prezzi dell'energia in crescita del 12,2% annuo, in lieve frenata rispetto al +14,9% di settembre
Sempre sul fronte macroeconomico, in Eurozona
il PIL del terzo trimestre
è cresciuto del +0,4% t/t, sorprendendo le attese, tuttavia, al netto del forte contributo dell'Irlanda, la crescita si sarebbe attestata intorno al +0,2% t/t, evidenziando un moderato rallentamento rispetto al trimestre precedente. In Germania, il PIL del terzo trimestre è aumentato del +0,2% t/t, leggermente sopra le attese, mentre in Italia la crescita si è fermata allo 0,0% t/t. Il tasso di disoccupazione dell'Eurozona è salito al 6,5% dal 6,4%, in lieve indebolimento. In Germania, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 6,4%, mentre il numero dei disoccupati è aumentato di 4 mila.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,116. Crollo dell'oro
(-3,12%), che ha toccato 3.896,2 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,46%. Torna a galoppare lo spread
, che si posiziona a +119 punti base, con un forte incremento di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 4,51%. Tra i listini europei
sotto pressione Francoforte
, che accusa un calo dello 0,85%, Londra
è stabile, riportando un moderato +0,07%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a -0,01%.
Sessione negativa per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che lascia sul parterre l'1,00%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il FTSE Italia All-Share
, che scivola a 52.076 punti. Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap
(-0,97%); sulla stessa tendenza, pesante il FTSE Italia Star
(-2,95%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Moncler
(+2,42%), Campari
(+1,83%), Brunello Cucinelli
(+1,52%) e Lottomatica
(+1,41%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Amplifon
, che ha terminato le contrattazioni a -14,50%. Pessima performance per Technoprobe
, che registra un ribasso dell'8,95%. Sessione nera per STMicroelectronics
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,27%. In perdita Prysmian
, che scende del 3,92%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Juventus
(+1,67%), Safilo
(+1,55%), ENAV
(+1,37%) e Acea
(+1,15%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su WIIT
, che ha terminato le contrattazioni a -6,29%. Scivola Danieli
, con un netto svantaggio del 3,31%. In rosso Cembre
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,26%. Spicca la prestazione negativa di Carel Industries
, che scende del 3,21%.