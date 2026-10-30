Vendite sulle Borse europee, pesano tech USA e timori di nuovi rialzi BCE

(Teleborsa) - Seduta negativa per le Borse europee
, mentre dall'altra parte dell'oceano il Nasdaq è in profondo rosso dopo che una serie di risultati
deludenti nel settore tecnologico (nelle ultime ore Intel
e Amazon
) ha intensificato le vendite nel comparto, con gli operatori che mettono sempre più in discussione l'effettivo ritorno sugli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale.
Prosegue anche in Europa la stagione delle trimestrali
: Crédit Agricole
scende dopo che il CEO ha espresso cautela su possibili tendenze sfavorevoli in Francia, mentre le diverse divisioni della banca hanno registrato
risultati eterogenei nel terzo trimestre; Puma
sale grazie a vendite trimestrali che hanno superato
le previsioni; Sanofi
guadagna dopo risultati
per il terzo trimestre migliori delle stime e un rialzo della guidance; Universal Music Group
balza grazie a un incremento dei ricavi derivanti dagli abbonamenti allo streaming nel terzo trimestre; BP
è poco mossa dopo aver annunciato
un utile netto nel terzo trimestre superiore alle attese.
Sul fronte delle banche centrali, la Bank of Japan
ha mantenuto
invariato il target rate all'1,25%, il livello più alto da aprile 1995, in una decisione ampiamente attesa dai mercati. Il Consiglio ha però segnalato di ritenere che l'inflazione abbia raggiunto l'obiettivo del 2%, un passaggio che rafforza le aspettative di un nuovo rialzo dei tassi nei prossimi mesi.
La BCE
potrebbe dover aumentare ulteriormente i tassi di interesse per contrastare l'elevata inflazione, hanno dichiarato oggi alcuni banchieri centrali dell'Eurozona, all'indomani della decisione dell'istituto
di mantenere i tassi invariati. "Dato che l'inflazione è destinata a rimanere al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato e che i rischi sono orientati verso l'alto, potrebbero rendersi necessari ulteriori rialzi dei tassi di riferimento", ha affermato
il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta
. "Se la situazione non dovesse migliorare nel prossimo futuro, il contesto di politica monetaria suggerisce che sarà necessario un intervento", ha affermato Martin Kocher
, governatore della banca centrale austriaca. "È comprensibile il motivo per cui i mercati finanziari scommettono su ulteriori rialzi dei tassi di interesse", ha osservato Ulo Kaasik
, governatore della banca centrale estone.
A rafforzare le preoccupazioni dei banchieri centrali arrivano i dati preliminari sull'inflazione di ottobre
, che nei principali Paesi dell'Eurozona vanno però in direzioni diverse. In Italia
i prezzi al consumo accelerano molto più del previsto: l'inflazione sale
al 5,4% annuo dal 4,2% di settembre, contro il 4,6% atteso dal consensus, tornando ai livelli di agosto 2023. A pesare sono soprattutto i beni energetici, il cui rincaro passa dal 22,6% al 31,4%, mentre l'inflazione di fondo sale al 2% dall'1,6%. Accelera oltre le attese anche la Francia
, dove l'inflazione annua si porta
al 3,4% dal 3,1% di settembre, sopra il 3,2% stimato. In Spagna
il dato annuo resta
stabile al 4,9%, in linea con le previsioni. In controtendenza la Germania
, dove l'inflazione rallenta
al 2,8% dal 3,3% del mese precedente, sotto il 3% atteso, con i prezzi dell'energia in crescita del 12,2% annuo, in lieve frenata rispetto al +14,9% di settembre
Il Bitcoin
è sceso sotto i 77.000 dollari, accentuando il proprio crollo dopo che Binance
ha reso noto un attacco hacker senza precedenti da 6,3 miliardi di dollari; l'episodio ha scosso il settore delle criptovalute, riaccendendo i dubbi sulla sicurezza dei fondi dei clienti, persino presso il più grande exchange di asset digitali al mondo.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,22%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 3.899,7 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,25%), che raggiunge 104,3 dollari per barile. Sale molto lo spread
, raggiungendo +119 punti base, con un deciso aumento di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 4,51%. Nello scenario borsistico europeo
pensosa Francoforte
, con un calo frazionale dello 0,64%, piatta Londra
, che tiene la parità, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
è in calo (-0,8%) e si attesta su 49.603 punti, spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 52.187 punti, ritracciando dello 0,81%. In discesa il FTSE Italia Mid Cap
(-0,76%); con analoga direzione, pessimo il FTSE Italia Star
(-2,82%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buoni spunti su Moncler
, che mostra un ampio vantaggio del 2,33%. Ben impostata ENI
, che mostra un incremento dell'1,54%. Bilancio positivo per Italgas
, che vanta un progresso dell'1,10%. Sostanzialmente tonico Brunello Cucinelli
, che registra una plusvalenza dell'1,07%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon
, che ottiene -14,50%. Pessima performance per Technoprobe
, che registra un ribasso dell'8,35%. Sessione nera per STMicroelectronics
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,79%. In perdita Prysmian
, che scende del 4,44%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Juventus
(+1,67%), ENAV
(+1,66%), Safilo
(+1,50%) e Acea
(+1,25%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Rai Way
, che continua la seduta con -4,32%. In rosso WIIT
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,50%. Spicca la prestazione negativa di LU-VE Group
, che scende del 3,28%. Sesa
scende del 3,17%.