Crolla a Piazza Affari Prysmian
(Teleborsa) - Scende sul mercato il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che soffre con un calo del 4,96%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Prysmian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo dell'azienda produttrice di cavi ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 111,8 Euro. Primo supporto individuato a 107,8. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 115,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```