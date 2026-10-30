Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bayer

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia chimico-farmaceutica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,73%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 50,27 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49,41. L'equilibrata forza rialzista di Bayer è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 51,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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