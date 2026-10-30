Francoforte: nuovo spunto rialzista per CTS Eventim

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,05%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di CTS Eventim subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 65,47 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 64,17. L'equilibrata forza rialzista dell' operatore di biglietteria per eventi è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 66,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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