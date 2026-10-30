Milano 16:25
49.566 -0,87%
Nasdaq 16:25
28.567 -2,84%
Dow Jones 16:26
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Londra 16:26
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Francoforte 16:25
25.847 -0,74%

Francoforte: risultato positivo per CTS Eventim

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per CTS Eventim
Rialzo marcato per il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo, che tratta in utile del 2,05% sui valori precedenti.
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