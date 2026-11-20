Francoforte: performance negativa per CTS Eventim

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo , che presenta una flessione del 2,29%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che CTS Eventim mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,33%, rispetto a -5,95% del MDAX ).





Le tendenza di medio periodo dell' operatore di biglietteria per eventi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 60,93 Euro. Supporto stimato a 59,23. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 62,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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