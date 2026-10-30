Francoforte: sell-off per Jenoptik

(Teleborsa) - Retrocede molto il gruppo tecnologico della fotonica , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,88%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Jenoptik mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,6%, rispetto a +1,99% del MDAX ).





L'esame di breve periodo della società di tecnologie ottiche classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,92 Euro e primo supporto individuato a 39,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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