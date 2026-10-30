Londra: nuovo spunto rialzista per Astrazeneca

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda globale biofarmaceutica britannica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,79%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Astrazeneca rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Astrazeneca mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 135,2 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 133,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 137,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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