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Londra: andamento rialzista per Astrazeneca

Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per Astrazeneca
(Teleborsa) - Bene l'azienda globale biofarmaceutica britannica, con un rialzo del 2,21%.

La tendenza ad una settimana di Astrazeneca è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 119,1 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 121,3. Il peggioramento di Astrazeneca è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 117,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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