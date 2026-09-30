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Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta
Seduta positiva per la compagnia mineraria, che avanza bene del 2,90%.
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