Madrid: brillante l'andamento di Acerinox

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , in guadagno del 2,76% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Acerinox rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,7 Euro. Prima resistenza a 16,19. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 15,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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