Madrid: performance negativa per Acerinox

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che presenta una flessione del 2,69% sui valori precedenti.



Il trend di Acerinox mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 17,02 Euro. Supporto stimato a 16,43. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 17,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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