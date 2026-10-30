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Madrid: movimento negativo per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Solaria
Ribasso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che presenta una flessione del 3,67%.
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