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Madrid: movimento negativo per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Solaria
Pressione sull'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che tratta con una perdita del 2,61%.
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