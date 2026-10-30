Piazza Affari: performance negativa per MFE B
(Teleborsa) - Rosso per la società media e di comunicazione italiana, che sta segnando un calo del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di MediaForEurope rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di MFE B resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,926 Euro. Supporto visto a quota 2,854. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,998.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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